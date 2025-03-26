الأزهر يحيل مبروك عطية إلى التحقيق

وقد أثار البرنامج جدلًا واسعًا بعد استضافة عدد من الفنانين، من بينهم حسن شاكوش، فريد ، وانتصار، ما تسبب في بين مؤيدين ومعارضين لمحتوى الحلقات ومدى تأثيرها على الرأي العام. وأكد الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة ، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أن قرار الإحالة جاء بعد تزايد الجدل بشأن مضمون البرنامج، خاصة بعد ظهور عدد من الفنانين والمطربين فيه، من ضمنهم سعد الصغير وحسن شاكوش.وأوضح زارع أن الجامعة اتخذت هذا الإجراء كجزء من حرصها على التزام أعضاء هيئة التدريس بقيم ومبادئ المؤسسة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه استدعاء رسمي للدكتور للمثول أمام المختصة، للاستماع إلى أقواله وتوضيح خلفيات المحتوى الذي تم تقديمه عبر البرنامج.وأفاد مصدر مطلع داخل مشيخة ، في تصريحات لصحيفة محلية، أن الجامعة تلقت عددًا من الشكاوى من أعضاء هيئة التدريس ومنتسبيها، عبّروا فيها عن استيائهم الشديد من مضمون الحلقات التي قدمها الدكتور في برنامجه الرمضاني “كلام مبروك".وأشار المصدر إلى أن الدكتور مبروك عطية حضر بالفعل جلسة تحقيق رسمية بمقر الجامعة في القاهرة، حيث أدلى بأقواله أمام . وأضاف أن اللجنة تواصل عملها لاستكمال التحقيقات، ومن المنتظر أن تصدر قرارها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.وقد تعرض مبروك عطية، وهو أحد أبرز أساتذة الأزهر ووجوه الإعلام الديني في ، لهجوم واسع وانتقادات حادة، خاصة بعد مطالبات من بعض الأزهريين بسحب صفة “أستاذ” منه. وكان من أبرز المنتقدين الشيخ أحمد تركي، الذي شدد على أن الأستاذية في الأزهر تفرض على حاملها التمسك بالقيم الدينية والوطنية، لا الترويج لمحتوى وصفه بـ “الهابط” من خلال استضافة مطربي المهرجانات في برامج دينية.