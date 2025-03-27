ما هي متطلبات إسرائيل لضرب نووي إيران؟

فإيران، التي باتت على عتبة السلاح النووي، لم تعد مجرد هدفٍ يمكن تدميره بقصف جوي، بل قوة نووية ناشئة تتطلب استراتيجية ردع شاملة، تتجاوز القنابل إلى تحالفات أمنية واستخباراتية وتنسيق عسكري على أعلى مستوى، بحسب موقع «ناشيونال إنترست» الأمريكي.وبحسب الموقع الأمريكي، فإنه مهما بلغت قوة الأسلحة التي قد ترسلها إلى فلن يكن ذلك كافيا لصد طموحات النووية.ورغم أهمية إرسال الأسلحة الأمريكية المناسبة إلا أنه في مرحلة ما، ربما سيتعين على القتال بما لديهم؛ بمعنى آخر شن هجوم على البرنامج النووي الإيراني دون الحصول على قنبلة خارقة للتحصينات (MOP) التي تعد أكبر قنبلة خارقة للتحصينات في العالم، من .قنابل خارقةفي عام 2014، ظهر لأول مرة اقتراح تزويد الأمريكي -آنذاك- أوباما إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات، وهي السلاح التقليدي الوحيد القادر على اختراق منشأة فوردو النووية الإيرانية المدفونة بعمق، ومع اقتراب من العتبة النووية، يأخذ الخبراء هذه الفكرة على محمل الجد، وفقا لما ذكره موقع «ناشيونال إنترست» الأمريكي.ودائما ما كان إرسال قاذفات أمريكية قادرة على حمل القنبلة الخارقة للتحصينات أمرًا مستبعدًا، خاصة وأن وزن القنبلة MOP )) ضخم جدا، بحيث لا يمكن أن تحملها إلا قاذفات B-2 الأمريكية، ولا يمكن لأي طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي نشرها.لذا، يدعو مؤيد منح إسرائيل قنبلة MOP الولايات المتحدة إلى إعارة تل أبيب طائرات B-2 أيضًا، لكنّ هذا الأمر مرفوض تمامًا، حيث أكدت أنها لن تُشارك أي جهة مثل هذه القاذفات الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة للردع الأمريكي، خاصة وأن الولايات المتحدة لا تمتلك سوى 19 قاذفة من هذا الطراز.ولهذا كان الاقتراح في البداية تزويد إسرائيل بقاذفات B-52H التي خرجت من الخدمة وبُنيت منذ أكثر من 60 عاما، باعتبار أنها الطائرات الوحيدة الأخرى المتوافقة مع قنبلة MOP.وللحصول على أي من هذه القاذفات، ستحتاج إسرائيل إلى إطالة بعض مدرجات الطائرات، وتطوير مبادئ تكتيكية جديدة، وتركيب إلكترونيات طيران وأنظمة أخرى خاصة، وتدريب الطواقم.وفي 2014، كان اقتراح إرسال هذه الأسلحة إلى إسرائيل جديرًا بالاهتمام، ففي ذلك الوقت، كان البرنامج النووي الإيراني أصغر حجمًا وأسهل استهدافًا، مما منح الولايات المتحدة وإسرائيل وقتًا لتسوية التفاصيل، وربما كان مجرد بدء العملية ليدفع إلى اتفاق نووي أفضل بكثير من الاتفاق الموقع في 2015.واليوم، تستطيع إيران إنتاج كمية كبيرة من المواد الانشطارية، وربما إنهاء تصنيع قنبلة في وقت أقل مما تحتاجه إسرائيل للاستعداد لاستخدام القنبلة الخارقة، حتى لو استعارت قاذفات B-52Hكما أن البنية التحتية النووية الإيرانية مُشتتة ومرنة، لتقليل الضرر الذي قد تُسببه هذه القنابل الخارقة للتحصينات القوية.وربما تكون الفرصة سانحة لشن حملة عسكرية على إيران خلال الأشهر المقبلة، بسبب التقدم النووي الإيراني، وإضعاف إسرائيل الشديد لحزب الله وتدميرها مؤخرًا للدفاعات الجوية الإيرانية المتقدمة باستخدام خريف العام الماضي.ضربة مشتركةومع ذلك، فإن الأمر الحقيقي الذي تحتاجه إسرائيل وتخشاه ليس حصول تل أبيب على ذخيرة محددة، حتى لو كانت بقوة قنبلة MOPولكن ضربة أمريكية إسرائيلية مشتركة.وتُفضل إسرائيل أن تتعاون الولايات المتحدة معها في عمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية وعلى أقل تقدير، ترغب تل أبيب في الحصول على دعم أمريكي في الاستخبارات والدفاع الجوي والتزود بالوقود، وربما تحييد منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.وربما يكون الأمر الأهم، هو التزام الولايات المتحدة بإبلاغ إيران بأنها ستستهدف نظامها وربما مواقع عسكرية واقتصادية حيوية أخرى إذا ما سعت طهران إلى توسيع نطاق الحرب، خاصة وأنه لا إسرائيل، ولا الولايات المتحدة ولا حلفاء العرب يريدون اندلاع حرب إقليمية.وإذا كان الوقت ينفد لوقف التقدم النووي الإيراني فإن الأوان لم يفت بعد لإبلاغ طهران أنه لا يوجد أي خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن كبحها وأن ستساعد في ضمان فعالية الحملة العسكرية الإسرائيلية وهو أمر حيوي للمصالح الأمنية لكلا البلدين.