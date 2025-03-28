الجيش السوداني يعلن السيطرة الكاملة على الخرطوم

وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله، في بيان صدر مساء الخميس "تمكنت قواتنا.. من تطهير آخر جيوب لشراذم ميليشيا آل دقلو الإرهابية بمحلية الخرطوم"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، بقيادة التي تخوض حربا مع القوات السودانية منذ نيسان 2023.وكان مستشار قائد قوات الدعم السريع مصطفى ، قال إن "انسحاب القوات من كان "تكتيكيا" لإعادة ترتيب الصفوف والاستعداد لجولات جديدة من المعارك".وشدد مصطفى ، على أن إعلان قائد الجيش السيطرة على القصر الجمهوري "لا قيمة له" في ميزان المعركة.وتابع: "القصر الرئاسي هو حاليا ليس قصرا، هو عبارة عن رماد.. وكذلك المطار وليس هناك أي موقع استراتيجي في الخرطوم".وأضاف: "قوات الدعم السريع ما تزال تقاتل في الميدان بشراسة".