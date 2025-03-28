بعد قصف اسرائيل.. اول موقف من حزب الله

وذكر الحزب في بيان، ان " إطلاق الصواريخ يأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان".وتابع، ان " ملتزم بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان".وأفادت وسائل اعلام اسرائيلية بأنه تم رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من حيث تم اعتراض احدى القذائف بينما سقطت الثانية داخل الأراضي .