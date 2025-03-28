فلكياً.. دولة عربية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

وأكد ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الحسابات الفلكية أثبتت صحتها لاسيما في ظل التقدم التكنولوجي الحديث الذي أسهم في أن تكون نسبة الخطأ في تلك الحسابات .ونوّه إلى أن سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي غدا السبت 29 رمضان، أي أن الاقتران قد حدث بالفعل والهلال قد ولد.وأشار إلى أن يشارك بـ 7 لجان لاستطلاع بالتنسيق مع دار الافتاء التي ستعلن الرؤية وموعد عيد ، لافتاً إلى أن الجديد سيظل في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب يوم الرؤية، بينما يظل في بقية المحافظات لمدة تتراوح من 9 إلى 12 دقيقة.