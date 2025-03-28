الشرع: نواجه تحديات أمنية كبيرة على حدود سوريا الجنوبية

وقال الرئيس السوري في بيان نشرته الرئاسة السورية اليوم الجمعة، أن الوجود الإسرائيلي في أراضيه يمثل تهديدا مستمرا للسلام والأمن الإقليمي".كما أوضحت الرئاسة السورية أن "قمة جمعت الرئيس مع نظرائه الفرنسي واللبناني والقبرصي ورئيس وزراء اليونان".يذكر أن خمسة أشخاص على الأقلّ قتلوا بقصف إسرائيلي على بلدة في في جنوب ، على ما أفادت سلطات المنطقة أمس، مشيرة إلى توغّل إسرائيلي في المنطقة ونزوح للأهالي منها.ومنذ سقوط الأسد في الثامن من ، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اتخذ مواقع في المنطقة العازلة (بلغت أكثر من 10 مواقع) بمرتفعات الجولان المحتل، التي تفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والسورية منذ عام 1974. وسرعان ما توغلت قواته لاحقا في عدة مناطق ونقاط بمحيط تلك المنطقة العازلة.كما سيطرت على الجانب الشرقي من . فيما زعم الإسرائيلي، ، أن هذا الإجراء مؤقت وذو طبيعة دفاعية يهدف إلى كبح التهديدات المحتملة لبلاده من الجانب السوري. لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن القوات ستبقى هناك حتى تحصل على ضمانات أمنية على الحدود.