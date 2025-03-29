3 مراهقات امريكيات يطاردن والدتهن بالسكاكين بعد ان أغلقت "شبكة الواي فاي"

وبحسب شبكة "أي بي سي نيوز"، فإن "شرطة هيوستن القت القبض على 3 فتيات مراهقات بعد التخطيط لقتل والدتهن لأنها أغلقت شبكة الواي فاي في منزلهن في تكساس".وأفادت التقارير أن الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و15 و16 عامًا، أمسكن بسكاكين المطبخ وطاردن والدتهن في المنزل وحتى الشارع، محاولات طعنها.وتقول السلطات إن إحدى المراهقتين ضربت الأم بحجر، كما سقطت جدتهن أرضًا أثناء محاولتها حماية الأم، ورغم الهجوم العنيف، لم تتعرض أي من المرأتين لإصابات خطيرة.وأُلقي القبض على المراهقات الثلاث ووُجهت إليهم تهمة الاعتداء المُشدّد بسلاحٍ مُميت، وحُجزوا جميعًا في مركز رعاية الأحداث بمقاطعة .