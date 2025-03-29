تسمم غذائي في السعودية واغلاق فروع محلات "شركة بلبن للحلويات"

– دولي

تعرض عشرات المواطنين السعوديين الى حالات تسمم، نتيجة تناولهم الطعام من احدى فروع شركة "بلبن المصرية للحلويات".

وذكرت وسائل اعلامية سعودية انه "تم نقل المصابين الى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج".

واضافت انه "تم فتح تحقيق واصدار قرار باغلاق جميع فروع محلات "شركة بلبن المصرية للحلويات" في السعودية".