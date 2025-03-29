الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية في رفح

وقال أدرعي في بيان: "بدأت قوات جيش الدفاع خلال الساعات الماضية عملية برية في منطقة حي الجنينة في رفح بهدف توسيع منطقة التأمين الدفاعية في جنوب القطاع، خلال العملية دمرت القوات بنى تحتية تابعة لحماس".وأضاف: "بالتوازي تواصل قوات جيش الدفاع والشاباك الغارات الجوية التي تستهدف أهدافا لحماس والجهاد الإسلامي في أنحاء القطاع"، مشيرا الى أن "من بين الاهداف التي تم تدميرها خلال نهاية الأسبوع المنصرم مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق قذائف صاروخية ومباني عسكرية".