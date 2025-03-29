نعيم قاسم: يوم القدس العالمي يمتدّ من فلسطين لكل العالم

وقال قاسم بمناسبة "يوم القدس العالمي": يوم القدس العالمي هو يوم من أجل التضامن مع القدس المحتلة ومع كل المستضعفين في العالم لمواجهة المستكبرين والمحتلّين والمتآمرين والطواغيت".

وأضاف أن "يوم القدس العالمي يمتدّ من فلسطين الى كل العالم"، موضحا "لو أجرينا مقارنة ما قبل إعلان يوم القدس وحتى يومنا هذا سنجد أن تحولات عديدة حصلت لمصلحة التحرير".

ولفت قاسم الى انه "في أصبحنا قوة مهمّة على صعيد مواجهة الكيان الإسرائيلي، ولم يعد بالإمكان العودة إلى الوراء ونحن أمام تحول كبير سيؤدي آثاره بشكل مباشر"، مضيفا "نحن كحزب الله التزمنا بالاتفاق بشكل كامل ولم يكن لدينا تواجد مسلح في جنوب الليطاني وإسرائيل لم تنسحب".



وتابع "العدوان تجاوز كل حدّ والتبريرات الإسرائيلية لا معنى لها"، مردفا "على الدولة اللبنانية أن تتصدى وما زال الوقت يسمح بالمعالجة السياسية والدبلوماسية"، مضيفا "وإذا لم تلتزم إسرائيل (باتفاق وقف إطلاق النار) وإذا لم تقم الدولة بالنتيجة المطلوبة فلن يكون أمامنا إلا العودة إلى خيارات أخرى".