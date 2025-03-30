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بصاروخ "ذو الفقار".. القوات اليمنية تقصف مطار "بن غوريون" في تل أبيب

دوليات

2025-03-30 | 07:34
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بصاروخ &quot;ذو الفقار&quot;.. القوات اليمنية تقصف مطار &quot;بن غوريون&quot; في تل أبيب
707 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، استهداف مطار "بن غوريون" في تل أبيب بصاروخ "ذو الفقار" الباليستي، مؤكدة أنّ الصاروخ أصاب هدفه بنجاح.

وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة، في بيان متلفز، أنّ القوة الصاروخية استهدفت بعملية عسكرية مطار بن غوريون "نصرةً للشعب الفلسطينيِّ المظلومِ وإسناداً لمقاومته العزيزة المجاهدة"، مؤكداً أنّه "من خلال هذه العملية فشل العدوان الأميركي في منعِ اليمنِ من استمرارِ عملياته الإسنادية للشعب الفلسطينيِّ المظلوم".

وشدد على أنَّ "عشرات الغارات اليومية على اليمن لن تثنيَ القوات المسلحة عن تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية"، مؤكداً أنّها ستواصل عملياتها ضد العدوِّ الإسرائيليّ "حتى وقف العدوانِ على غزة ورفعِ الحصارِ عنها".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، دوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسط فلسطين المحتلة، ما أجبر ملايين المستوطنين على الفرار إلى الملاجئ.

وأعلنت "القوات الاسرائيلية" تفعيل صفارات الإنذار في مناطق في فلسطين المحتلة، جراء إطلاق صاروخ من اليمن، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط إصابتين في صفوف المستوطنين أثناء الفرار إلى الملاجئ عقب دوي صفارات الإنذار.

وزعمت القوات "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية"، إلا أنّ منصات إعلامية تداولت مشاهد للصاروخ في سماء تل أبيب.

وتعدّ هذه العملية الثانية التي تعلنها القوات المسلحة، في أول أيام عيد الفطر، حيث أعلن الناطق باسمها العميد يحيى سريع، في بيان سابق صباح اليوم، أنّ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية اشتبكت مع حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" والقطع الحربية المعادية في البحرِ الأحمر لثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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بصاروخ "ذو الفقار"

القوات اليمنية تقصف مطار "بن غوريون"

تل أبيب

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