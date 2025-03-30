بقوة 7.3 درجة.. زلزال يضرب قبالة جزر تونغا وتحذير من تسونامي

وفي وقت سابق، أعلن الأوروبي المتوسطي عن وقوع قبالة سواحل مملكة بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر.وأوضح أن مركز الكارثة كان على بعد 76 كيلومترا جنوب شرقي مدينة بانغاي التي يقطنها نحو 1.7 ألف شخص، وكان على عمق 10 كيلومترات.وقال النظام الأميركي للتحذير من تسونامي إن "موجات تسونامي خطيرة ناتجة من هذا الزلزال يمكن أن تحصل ضمن شعاع 300 كلم حول مركز (الزلزال)، على طول سواحل تونغا".وتونغا مملكة في منطقة تضم أكثر من 170 جزيرة في .