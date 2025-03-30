الحوثيون يستهدفون مطار بن غوريون بصاروخ "ذو الفقار"

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمينة (الحوثيون) اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار".





وأضاف سريع: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية ومن خلال هذه العملية فشل العدوان الأمريكي في منع من استمرار عملياتِه الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم". وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: "نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وإسنادا لمقاومته العزيزة المجاهدة، استهدفت القوة الصاروخية بعملية عسكرية في منطقة المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار"، مشيرا إلى أن "العملية حققت هدفها بنجاح".وأضاف سريع: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية ومن خلال هذه العملية فشل العدوان الأمريكي في منع من استمرار عملياتِه الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم".

وتابع أن "عشرات الغارات اليومية لن تثني القوات المسلحة عن تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية وستواصل بعون الله عملياتها ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان على ورفع الحصار عنها".