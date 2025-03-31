نتنياهو يعين إيلي شرفيط رئيسا جديدا للشاباك

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن قرار تعيين إيلي شرفيط رئيسا للشاباك جاء بعد مقابلات معمقة مع 7 مرشحين مؤهلين.وذكر البيان أن اللواء شرفيط خدم في الجيش مدة 36 عاما، منها 5 سنوات قائدا لسلاح البحرية، وأدار عمليات عسكرية معقدة ضد (حماس) وإيران وحزب الله، وأن نتنياهو "مقتنع أن اللواء شرفيط هو الشخص المناسب لقيادة الجهاز" الذي مر بصدمة كبيرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن شرفيط سينهي مهامه في فريق تحقيقات 7 أكتوبر بعد تعيينه رئيسا للشاباك، وذكرت أن هناك تقديرات في حزب باحتمال عدم تنفيذ قرار نتنياهو تعيين إيلي شرفيط.كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو كان على علم بمشاركة شرفيط في مظاهرات وتوقيعه على عرائض ضد الانقلاب القضائي. وقالت إن نتنياهو يتعرض لضغوط من حزب بسبب تعيينه لشرفيط.في ردود الفعل، قال بيني غانتس رئيس كتلة "المعسكر الرسمي" إن نتنياهو يواصل حملته ضد القضاء ويقود نحو أزمة دستورية خطيرة.واعتبر أنه لا يجوز تعيين رئيس جهاز إلا بعد صدور قرار من .من جانبه، أوضح زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أن شرفيط كان قائدا ممتازا لكنه لا يملك أي خلفية أو مؤهلات استخبارية.ويرى ليبرمان أن الاعتبارات التي أدت إلى تعيين شرفيط بعد سنوات من تركه العمل العسكري تثير كثيرا من التساؤلات.وفي 16 مارس/آذار الحالي قرر نتنياهو إقالة رئيس بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة داخل .وفي الأيام الماضية احتدمت الخلافات بين نتنياهو والشاباك، بعدما انتقد نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرا أنها "لا تجيب عن الأسئلة".وأقرّ الشاباك في وقت سابق بفشله في تقييم قدرات حماس قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وألمح إلى مسؤولية نتنياهو عن "رسم سياسة فاشلة على مر السنين".وبعد صدور نتائج تحقيق الشاباك، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد ورئيس حزب معسكر الدولة المعارض بيني غانتس نتنياهو إلى الاعتذار، وأكدا أنه "يحاول إلقاء اللوم على الآخرين".