الخارجية الإيرانية تبعث رسائل جديدة: ردنا سيكون صارماً تجاه أي تهديد اميركي

وذكرت للأنباء، أن "الخارجية الإيرانية في أعقاب الأعمال الشريرية المتواصلة التي يمارسها الصهاينة في المنطقة وتهديدات ، استدعت القائم بأعمال وراعي المصالح الأمريكية في طهران".وأضافت أن "الخارجية الايرانية سلمت القائم بالأعمال الأمريكية مذكرة تحذير رسمية مفادها بأن سترد بشكل فوري وحازم تجاه أي تهديد قد تتعرض له"، لافتة إلى أن "الخارجية أبلغت القائم بالأعمال السويسري بأن الرد سيكون صارما وفوريا على أي أعمال عدوانية".