بري وعون ونواف والموسوي.. لبنان يزأر بوجه إسرائيل: نسف للقرار وعدوانية مبيته

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال متهم سرق مجمعا تجاريا في الديوانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بري وعون ونواف والموسوي.. لبنان يزأر بوجه إسرائيل: نسف للقرار وعدوانية مبيته

دوليات

2025-04-01 | 11:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بري وعون ونواف والموسوي.. لبنان يزأر بوجه إسرائيل: نسف للقرار وعدوانية مبيته
1,144 شوهد

حذر الرئيس اللبناني، جوزيف عون، من خطورة النيات الإسرائيلية المبيتة ضد لبنان بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت لثاني مرة خلال أقل من أسبوع، فيما نبّه رئيس البرلمان، نبيه بري، إلى محاولة إسرائيلية بالنار لاغتيال القرار الأممي (1701) ونسف الآلية التنفيذية له، في وقت عدّ فيه حزب الله أن العدو الإسرائيلي هو من أعلن عملياً انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار.

وأدان الرئيس عون الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية، وعدّ أن هذا الاعتداء على محيط بيروت، لثاني مرة منذ اتفاق 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يشكل إنذاراً خطراً بشأن النيات المبيتة ضد لبنان، خصوصاً في توقيته الذي جاء عقب التوقيع في جدة على اتفاق لضبط الحدود اللبنانية - السورية، برعاية مشكورة ومثمنة من قبل المملكة العربية السعودية.

وتابع، أن التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم، وحشدهم؛ دعماً لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا، ومنع أي انتهاك لها من الخارج، أو من مدسوسين في الداخل، يقدمون ذريعة إضافية للعدوان. كما يقتضي مزيداً من الوحدة الداخلية خلف الأهداف الوطنية المُجمع عليها في خطاب القسم وبيان الحكومة. وهو ما سنجسّده في عملنا وتعاوننا مع الحكومة ورئيسها، لوأد أي محاولة لهدر الفرصة الاستثنائية لإنقاذ لبنان.


برّي وسلام
من جهته، أكد رئيس مجلس نواب، نبيه بري، أن الغارة الإسرائيلية ليست خرقاً يضاف إلى الألفي خرق إسرائيلي لبنود وقف إطلاق النار والقرار الأممي (1701) فحسب؛ بل هي عدوان موصوف على لبنان وعلى حدود عاصمته بيروت في ضاحيتها الجنوبية، وقبل أي شيء آخر هي محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لاغتيال القرار الأممي ونسف آليته التنفيذية التي يتضمنها الاتفاق الذي التزم به لبنان بكل حذافيره.

وأضاف، أن "استهداف مباشر لجهود القوى العسكرية والأمنية والقضائية اللبنانية التي قطعت شوطاً كبيراً بكشف ملابسات الحوادث المشبوهة الأخيرة في الجنوب والتي تحمل بصمات إسرائيلية في توقيتها وأهدافها وأسلوبها".

وأضاف بري في بيان: "لن ندين ما هو مُدان بكل المقاييس، فجريمة الفجر في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكل الجرائم التي ارتكبتها العدوانية الإسرائيلية، هي دعوة صريحة وعاجلة للدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار للوفاء بالتزاماتها وإرغام الكيان الإسرائيلي على وقف اعتداءاته على لبنان واستباحة سيادته والانسحاب من أراضيه المحتلة".


وفي السياق نفسه، أدان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، "العدوان الإسرائيلي، وعدّه انتهاكاً صارخاً للقرار الأممي (1701) الذي يؤكد سيادة لبنان وسلامته، كما يشكل خرقاً واضحاً للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي".

وتابع تداعيات هذا العدوان مع وزيرَي؛ الدفاع ميشال منسى، والداخلية وأحمد الحجار، وفق ما أفاد به مكتبه الإعلامي.

وبينما تمضي الدولة اللبنانية في اتصالاتها الدولية طالبة ضغطاً دولياً على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، رأى عضو كتلة حزب الله البرلمانية (الوفاء للمقاومة)، النائب إبراهيم الموسوي، أن "ما جرى من استهداف صهيوني للضاحية الجنوبية يشكل عدواناً كبيراً جداً، وينقل الحالة إلى مرحلة مختلفة تماماً".

وعدّ الموسوي، خلال تفقده موقع الاستهداف الإسرائيلي بالضاحية الجنوبية، أن "ما يحدث هو استمرار للحرب بأساليب مختلفة، فالعدو لم يلتزم يوماً بالقرار (1701)"، لافتاً إلى أن "قتل المدنيين لا يمكن أن يكون أمراً مباحاً أو مقبولاً تحت أي ذريعة".

وأشار إلى أن "هناك مسؤوليتين رئيسيتين: الأولى تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحرك فوراً لوقف هذا العدوان المستمر ومنع استباحة دماء الأبرياء، والثانية على الدولة اللبنانية، حيث يجب ألا تكتفي بالبيانات، والحكومة اللبنانية مطالبة باستدعاء سفراء الدول الخمس، والتحرك على أعلى المستويات الدبلوماسية لحمل المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته".

وأضاف: "من العيب الحديث عن انتهاء مرحلة المقاومة في الوقت الذي يستمر فيه العدو بانتهاكاته"، داعياً "من يراهن على الدبلوماسية إلى إثبات قدرتهم على فرض موقف على المجتمع الدولي".

وأضاف: "العدو الإسرائيلي هو من أعلن عملياً انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال غاراته المستمرة وانتهاكاته المتكررة في الجنوب والبقاع والضاحية"، مؤكداً أن "المقاومة لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار، فنحن لسنا هواة حرب، وأي تغيير في الموقف سيُعلَن في الوقت المناسب من قبل قيادة (حزب الله)"، مشيراً إلى أن "اللحظة الراهنة تتطلب تضامناً وطنياً ومراجعة الحسابات السياسية بدلاً من الدخول في سجالات عقيمة".

وختم الموسوي: "الدولة اللبنانية أمام فرصة كاملة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، والمقاومة أعطت المجال للحكومة للتحرك وفق ما أعلنته من التزامات، فإذا لم تنجح المساعي السياسية والدبلوماسية، فلكل حادث حديث، والمقاومة لم ولن تتخلى عن مسؤوليتها في الدفاع عن لبنان وشعبه".
>> تابع قناة السومرية على تويتر 

لبنان

العدوان الاسرائيلي

موقف رفض

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
01-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-01
Play
01-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-31
Play
نشرة ٣١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-31
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
Play
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
Play
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
رمضان نون
Play
رمضان نون
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
Play
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
طل الصباح 30-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-30
Play
طل الصباح 30-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-30
بال 90
Play
بال 90
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
Play
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
هاتوا الفوانيس
Play
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 29-3-2025 | الموسم 2
13:00 | 2025-03-29
Play
هاتوا الفوانيس 29-3-2025 | الموسم 2
13:00 | 2025-03-29
زار رمضان
Play
زار رمضان
حظوظ العراقيين في سوق الحرية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-29
Play
حظوظ العراقيين في سوق الحرية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-29
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
حلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-29
Play
حلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-29
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
01-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-01
Play
01-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-31
Play
نشرة ٣١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-31
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
Play
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
Play
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
رمضان نون
Play
رمضان نون
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
Play
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
طل الصباح 30-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-30
Play
طل الصباح 30-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-30
بال 90
Play
بال 90
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
Play
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
هاتوا الفوانيس
Play
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 29-3-2025 | الموسم 2
13:00 | 2025-03-29
Play
هاتوا الفوانيس 29-3-2025 | الموسم 2
13:00 | 2025-03-29
زار رمضان
Play
زار رمضان
حظوظ العراقيين في سوق الحرية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-29
Play
حظوظ العراقيين في سوق الحرية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-29
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
حلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-29
Play
حلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-29
اخترنا لك
دمشق مظلمة.. انقطاع للتيار الكهربائي بجميع انحاء سوريا والسبب!
15:24 | 2025-04-01
تعليق امريكي على غارة الضاحية: إسرائيل استأنفت عملياتها القتالية بلبنان ونحن ندعمها
11:54 | 2025-04-01
أمريكا.. حملة تسريح لـ 10 آلاف موظف في قطاع الصحة
10:43 | 2025-04-01
رسمياً.. حزب الله ينعى شهيدي غارة الضاحية الأخيرة
10:11 | 2025-04-01
غزة بلا طعام حتى اشعار اخر.. اغلاق وقصف ودمار ومجاعة يحاصرون القطاع
09:58 | 2025-04-01
الصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض بعد زلزال ميانمار: المستشفيات مكتظة
09:31 | 2025-04-01
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.