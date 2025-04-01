دمشق مظلمة.. انقطاع للتيار الكهربائي بجميع انحاء سوريا والسبب!

اعلنت وزارة الطاقة السورية، اليوم الثلاثاء، انقطاع التيار الكهربائي في جميع انحاء .



وقال متحدث باسم وزارة الطاقة السورية إن "سوريا شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد مساء اليوم الثلاثاء بسبب أعطال في عدة نقاط في الشبكة الوطنية".



وأضاف أن "الفرق الفنية تعمل على معالجة المشكلات".