شهداء وجرحى بغارات أميركية على اليمن

اعلنت وسائل اعلام يمنية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وقوع شهداء وجرحى بغارات أميركية على .





واضافت، ان "3 غـارات للطيران الأمريكي استهدفت مديرية وشحة بمحافظة حجة اليمنية". وذكرت وسائل الاعلام، ان "شهداء وجرحى سقطوا جراء عدوان أمريكي استهدف مشروع ومبنى المياه في مديرية بمحافظة باليمن".واضافت، ان "3 غـارات للطيران الأمريكي استهدفت مديرية وشحة بمحافظة حجة اليمنية".