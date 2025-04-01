دوي انفجارات وطيران للتحالف الدولي في الحدود السورية - العراقية.. ماذا حدث؟

وذكرت الوسائل انه "تم سماع دوي انفجارات في محيط مدينة بالقرب من الشريط الحدودي العراقي السوري".واشارت الى "وجود تحليق مكثف للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي على علو منخفض في أجواء بلدات وقرى ريف ديرالزور الشرقي".