عشية زيارة نتنياهو إلى بودابست.. المجر تدرس الانسحاب من الجنائية الدولية

وذكرت الوسائل ان "المجر تدرس الانسحاب من عشية زيارة نتنياهو إلى بودابست".واضافت، ان "الحكومة وجهت البرلمان لإعداد مشروع قرار للتصويت عليه لبدء الانسحاب من الجنائية الدولية".