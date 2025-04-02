بدلا من روسيا.. سوريا تتجه لطباعة عملتها في اوروبا

ونقلت التقارير عن مصادر مصرفية في البنك المركزي السوري، ترجيحاتها بان تتم عملية الطباعة في كخيار أول، وسويسرا كخيار ثان، مشيرة إلى أن مفاوضات تجري اليوم بشأن ذلك.وقال المصدر إن لن تكون خيارًا لطباعة العملة السورية بعد اليوم، ولكن بعد أن تصل كامل الطلبيات المتفق عليها بين النظام السابق وروسيا إلى دمشق.وتسلمت آخر شحنة من عملتها المحلية المطبوعة في ، في الـ5 من مارس/ آذار الحالي، ومن المتوقع وصول المزيد من الشحنات في المستقبل، بحسب "ارم نيوز".وكان التعاقد على طباعة العملة السورية موقعا منذ بضع سنوات قبل الـ8 من كانون الأول 2024، ما بين روسيا والنظام السابق، وهذا ما يفسر تأخر السلطة الحالية عن طباعة عملة جديدة، باعتبار أن روسيا كان لديها بقية المخزون المتعاقد عليه من فئة 5 آلاف ليرة، التي تم توريدها مؤخرًا.وتم تنفيذ عقود الطباعة في روسيا بسبب العقوبات في أوروبا على ، وسابقا كانت تطبع في او ، لكن بعد عام 2012 توجهت سوريا نحو روسيا لطباعة العملة.