بالفيديو.. اسد ينهش يد مواطن

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة انقضاض الأسد على يد العامل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.ووفقًا لمدربة الأسود والنمور في السيرك أنوسة كوتة، فإن الحادث وقع أثناء تقديم العرض، عندما أدخل العامل يده داخل القفص، ليباغته الأسد بهجوم عنيف.وسارع المدربون والمساعدون إلى السيطرة على الأسد وإبعاده عن العامل، الذي نُقل على الفور إلى المستشفى، حيث يخضع لعمليات جراحية عدة لإنقاذ ذراعه.من جانبها، فتحت تحقيقا في الحادث، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمراجعة إجراءات السلامة داخل السيرك، لضمان التزامه بالمعايير القانونية الخاصة بتربية وتدريب الحيوانات المفترسة، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.