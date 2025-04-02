طهران: عازمون على استكمال المشروع النووي ومستعدون للتفاوض

وذكرت أن قال في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي كاسبارولد كامب إن "بلادها ستمضي قدما في برنامجها النووي "وفقا للمعاير القانونية الدولية".وأضاف الوزير الإيراني أن "إيران سترد بسرعة وحزم على أي عدوان ضد سلامة أراضي وسيادة ومصالح الأمة الإيرانية".وأشار عراقجي إلى أن "إيران، كما في السابق، مستعدة لإجراء مفاوضات حقيقية على أساس الندية وبشكل غير مباشر".وأوضح أن "تحقيق هذا الأمر يتطلب بيئة بناءة والابتعاد عن السياسات القائمة على التهديد والترهيب والابتزاز".واعتبر عراقجي "التصريحات الأميركية العدائية ضد غير مقبولة، ومخالفة لمبادئ والقانون الدولي، وتزيد الأوضاع تعقيدا".وانتقد "عدم اتخاذ موقفا ضد التصريحات التحريضية الصادرة عن المسؤولين الأميركيين، والتي تعد بلا شك تهديدا للسلام والأمن الدوليين".من جانبه أعرب وزير الخارجية الهولندي كاسبارولد كامب عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة.وشدد الوزير على "ضرورة حل الخلافات عبر السبل الدبلوماسية، كما دعا إلى لعب دور في ضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.