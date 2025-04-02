زلزال قوي يضرب سواحل اليابان

ووقعت الهزات على بعد 54 كيلومترا شمال شرق مدينة نيشينوموت، التي يزيد عدد سكانها عن 14 ألف شخص.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مصدر الهزة كان على عمق 26 كيلومترا تحت سطح البحر.ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو تهديد بتسونامي.يذكر أنه في مطلع شهر مارس الماضي، ضرب بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، السواحل بالقرب من مجموعة جزر ريوكيو اليابانية.كما تعرضت في منتصف يناير الماضي أيضا إلى بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، كما أصدرت السلطة آنذاك تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي.