الملك عبد الله الثاني وبزشكيان يبحثان التطورات بالمنطقة

وقالت الوكالة الأردنية أن الاتصال "تناول العلاقات الثنائية، ومجمل التطورات الإقليمية".وأشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية إلى أن الرئيس الإيراني "أعرب عن قلقه إزاء انتهاك وقف إطلاق النار واستئناف الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل في ، كما أدان التصريحات المتعلقة بمستقبل ، بما في ذلك التهجير القسري لسكانها".وأشار إلى أن "استمرار تواصل وزيري خارجية البلدين سيسهم في تقارب مواقف والأردن بشأن مختلف القضايا، لا سيما دعم شعب غزة. وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بتعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع الأردن".وأضافت الوكالة الإيرانية أن "الملك أعرب عن سعادته بالتطور المستمر في العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أنه كلف وزير الخارجية بتعزيز الاتصالات والمشاورات مع نظيره الإيراني بهدف توسيع وتعميق العلاقات بين الجانبين".كما أعرب الملك عبد الله عن أمله "في عقد لقاء مباشر قريبًا مع الرئيس بزشكيان لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق الجهود بشأن التحديات الإقليمية".