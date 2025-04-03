عقب فرض ترامب رسوم جمركية على العراق.. برلمانية تطالب بطرد السفيرة الأمريكية من بغداد

وقالت في تغريدة لها على منصة "أكس"، إن "سياسة الجديدة باللجوء إلى العقوبات الاقتصادية خطوة تصعيدية ضد وشعبه واقتصاده الوطني من خلال فرض الرسوم بنسبة %39".وأضافت، "على أن تعيد النظر في هذه السياسات غير العادلة وإلا على حكومة طرد السفيرة الأمريكية وإغلاق السفارة وإنهاء جميع التعاون وبشكل فوري".