حزب الله يدين العدوان على سوريا واليمن ‏وغزة ولبنان

وقال في بيان، "ندين العدوان الأميركي - الإسرائيلي الهمجي المتصاعد على كل من واليمن ‏وغزة ولبنان، التي تزعزع أمن واستقرار هذه الدول وشعوبها".

وشدد على أنّ "هذا التصعيد الخطير، يضع كل دول المنطقة وشعوبها أمام مسؤوليات تاريخية ‏تفرض عليها التوحد في مواجهة هذه المخططات الخطرة التي تهدد الجميع". ‏