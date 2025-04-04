حماس تعلن استشهاد القائد حسن فرحات "أبو ياسر"

وقالت القسام في بيان، "كتائب الشهيد القسام-"معركة طوفان الأقصى"، تزف القائد القسامي المجاهد/ "أبو ياسر" (من بلدة البصة الفلسطينية المحتلة - قضاء عكا)، الذي ارتقى شهيداً فجر اليوم الجمعة، إثر عملية اغتيال جبانة استهدفته داخل شقته بمدينة صيدا ؛ مع ابنته الشهيدة/ جنان حسن ونجله الشهيد القسامي المجاهد/ حمزة حسن فرحات".وقالت كتائب القسام في بيانها "إنها تستذكر دور "أبو ياسر" وإسهاماته في مسيرة والمقاومة ومقارعة العدو الصهيوني على مدار سنوات طويلة وصولا إلى معركة طوفان الأقصى، حيث شغل خلالها عدة مواقع جهادية متقدمة، ليختم جهاده ملتحقا بمن سبقه من إخوانه الشهداء الأطهار".وأكدت كتائب القسام أن "سياسة الاغتيالات الجبانة بحق أبنائها ومجاهديها على أرض فلسطين وفي خارجها، لن يثنيها عن مواصلة طريق والعطاء والإعداد في أطهر درب خطه المجاهدون بدمائهم الطاهرة، وعلى صون عهد الشهداء والأسرى حتى العودة والتحرير بإذن الله تعالى".وأعلن "الجيش الإسرائيلي" اليوم الجمعة، أنه قتل حسن فرحات، قائد القطاع الغربي التابع لحركة حماس في ، بهجوم جوي شنه الليلة الماضية على مدينة صيدا .وقال في بيان، إنه "هاجم خلال الليلة الماضية بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات، منطقة صيدا في جنوب لبنان، وقضى على حسن فرحات قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان".وأضاف البيان، أنه "خلال الحرب روج فرحات لمخططات إرهابية عدة ضد قوات الجيش ومواطني وكان مسؤولا عن إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة (صفد) والتي أسفرت عن مقتل مجندة في الجيش وإصابة عدد آخر من الجنود في 14 من فبراير 2024، وكان يعمل على دفع بمخططات إرهابية ضد على مدار الأشهر الماضية حيث شكلت أنشطته تهديدا على إسرائيل مواطنيها"، وفق البيان.