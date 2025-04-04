لأول مرة منذ 1948.. "إسرائيل" تعلن تنظيم رحلات سياحية داخل سوريا

وتنظم مثل هذه الرحلات لأول مرة منذ 1948.وستشمل الجولات غير المسبوقة، التي حصلت على تصريح خاص من "الجيش الإسرائيلي"، الوصول إلى مناطق خلابة داخل الأراضي السورية، ومناطق أخرى قرب نهر ، ونقط مراقبة عسكرية، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وقال الجيش إن هذه المبادرة تأتي بالتنسيق بين والفرقة 210، ومركز "كيشت يهوناتان" التعليمي، ومدرسة الجولان الميدانية، والمجلس الإقليمي للجولان، وهيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية.يذكر أن اليهود يحتفلون، وفق العبري، بعيد الفصح لمدة أسبوع، وينتهي احتفال هذا العام في 19 أبريل الجاري.وبعد سقوط نظام الأسد في الماضي، توغلت "إسرائيل" عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية وصولا إلى جبل الشيخ المطل على دمشق، متجاوزة المنطقة العازلة، واستولت أيضا على أراض جنوب غربي .كما شنت "إسرائيل" ضربات بالجملة على مناطق متفرقة من ، ودمرت تقريبا معظم قدرات جيشها.والخميس ذكر الإسرائيلي في بيان، أن "الجيش الإسرائيلي" سيبقى داخل سوريا و"سيتحرك ضد التهديدات".وخلال حكم الأسد، شنت "إسرائيل" غارات جوية متكررة على سوريا، مستهدفة موطئ القدم الذي رسخته حليفة الأسد خلال الحرب.