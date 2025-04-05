مشهد "وفاة ترامب" يثير ضجة

وظهرت في المشهد شخصية تشبه نائمة داخل نعش محاطة بشخصيات سياسية، مما أثار ضجة كبيرة.لكن الحقيقة المؤكدة أن "هذا المشهد غير موجود في أي حلقة من المسلسل المثير للجدل، بل هو مجرد تزييف رقمي، تم إنشاؤه باستخدام تقنيات وبرامج التعديل".وقد أكد مات سيلمان المنتج التنفيذي لمسلسل "ذا سيمبسون" رسميا ذلك، حيث قال إن "هذا المشهد لم يظهر أبدا في المسلسل، وأنها مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة".وأوضح أن "فريق العمل ليس له أي علاقة بهذه الاشاعات"، محذرا الجمهور من "تصديق كل ما ينتشر على دون التحقق".جدير بالذكر أن مسلسل "ذا سيمبسون" اشتهر سابقا بعرضه حلقات تضمنت أحداثا حصلت لاحقا من باب الصدفة لا غير، مما جعل بعض المتابعين يصدقون بسهولة أي ادعاءات مماثلة.