الرئيس الإيراني يقيل نائبه بسبب رحلة فاخرة الى القطب الجنوبي

وأظهرت صورة نشرت على منصات التواصل الاجتماعي نائب الرئيس شهرام دبيري إلى جانب زوجته، قرب سفينة سياحية تقدم رحلات فاخرة الى القطب الجنوبي.وكتب الرئيس الإيراني في رسالة نشرتها وكالة الانباء الرسمية "إرنا" السبت "اتضح لنا أنك كنت في رحلة ترفيهية إلى القطب الجنوبي خلال عيد النوروز.. وفي وضع لا تزال فيه الضغوط الاقتصادية كثيرة على الناس، فإن السفر الباهظ الثمن للمسؤولين الرسميين، حتى ولو كان على حساب النفقات الشخصية، لا يمكن الدفاع عنه وتبريره".وأضافت الوكالة أنه بناء عليه، "أعفى الرئيس الإيراني مساعده للشؤون البرلمانية شهرام دبيري من مهامه ومنصبه".ودبيري (64 عاما) طبيب وأحد المقربين من بزشكيان، عين في هذا المنصب في أغسطس 2024.ونقلت وكالة إرنا عن عضو في مكتب دبيري أن الأخير قام بالرحلة المذكورة في وقت لم يكن "يتولى أي مسؤوليات" في الحكومة.من الجدير ذكره، أنه في بداية مارس، عزل الإيراني وزير الاقتصاد بسبب التراجع الحاد في قيمة الإيراني إزاء الدولار، وارتفاع معدلات التضخم.وتسارع هذا المنحى السلبي منذ عودة الرئيس الأمريكي الى البيت الابيض في يناير، علما أنه تبنى في ولايته الأولى سياسة "الضغوط القصوى" على وأعاد فرض عقوبات عليها.