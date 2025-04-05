الرئيس الإيراني: نريد الحوار من موقف متساو بعيدا عن التهديد

وقال الرئيس الإيراني في تصريحات صحفية، "نريد الحوار من موقف متساو وألا يتم تهديدنا من جهة ومطالبتنا بالتفاوض من جهة أخرى".وأضاف الرئيس الإيراني، أن "سلوك تجاه يتناقض مع طلبها التفاوض".وتابع الرئيس، أن "حفاظنا على وحدتنا الداخلية سيفشل المؤامرات الأجنبية".