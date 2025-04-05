غارات أمريكية تستهدف صعدة في اليمن

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء السبت، بتعرض مدينة صعدة في لغارات أمريكية.

وقالت تلك الوسائل، إن "صعدة تعرضت ليلة اليوم السبت الى سبع غارات أمريكية".

بدورها قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله"، شهيد و4 جرحى في العدوان الأمريكي على منطقة حفصين غرب مدينة صعدة شمالي اليمن".

من جانبها، قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن "مجموعة حاملة الطائرات ترومان موجودة بموقعها وتشن ضربات طوال أيام الأسبوع ضد الحوثيين".