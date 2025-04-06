الشرطة الكندية تعلن انتهاء حادثة الاحتجاز داخل البرلمان وتعتقل المشتبه به

وذكرت الشرطة في بيان رسمي عبر منصة "إكس" أن "الحادثة بدأت عندما قام الرجل الذي لم تعرف هويته بعد، بالتسلل إلى الشرقي من وتحصين نفسه فيه، ما أدى إلى إخلاء موظفي البرلمان وإغلاق المنطقة المحيطة به، مع دخول فرق الأمن البرلماني في حالة تأهب قصوى"، بحسب "روسيا اليوم".وأوضح البيان أن "عملية التفاوض مع الرجل استمرت لعدة ساعات، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الحوار أو الأسباب التي دفعت الرجل إلى هذا التصرف".كما أكدت السلطات أن "التحقيقات ما زالت جارية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات في وقت لاحق.حتى الآن، لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو ضحايا خلال الحادثة، وبينما تعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في محيط البرلمان، يبقى الرأي العام في انتظار الكشف عن مزيد من التفاصيل حول دوافع المشتبه به والظروف التي أحاطت بهذه العملية الأمنية غير المألوفة.وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أن رجلا مجهولا تحصن داخل في ، ولم ترد معلومات عن ضحايا أو قتلى في الحادث.