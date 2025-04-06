طبول الحرب تقرع.. السيد الخامنئي يضع القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى

وقالت الوكالة: ان "المرشد الأعلى السيد ، وضع القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى".وأضافت ان "لدى فترة شهرين لإبرام صفقة مع ، وإذا طال أمد المفاوضات، فقد تشن هجومها على إيران".وذكر المسؤول الإيراني للوكالة، أن "ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فرض كافة العقوبات الدولية على إيران".وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت في 30 آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي هدد بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وفي أوائل شهر آذار الماضي، قال الرئيس الأمريكي إنه أرسل رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، شدد فيها على أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأشار الرئيس الأمريكي بعد ذلك، إلى أن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية - العسكرية أو الدبلوماسية، مؤكدا أنه يفضل المفاوضات.وفي 19 اذار، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن ترامب حدد في رسالته إلى المرشد الأعلى الإيراني، مهلة شهرين لإبرام اتفاق نووي جديد.ويتبنى ترامب سياسة الضغوط القصوى ضد طهران لإجبارها على التفاوض حول برنامجها النووي، الذي تريد أن تدفع للتخلي عنه، بينما تؤكد الأخيرة أن برنامجها سلمي يهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة لديها.وكشف رئيس هيئة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء تفاصيل الرد الإيراني على رسالة الرئيس الأمريكي ترامب.وقال : "أكدنا في الرد أن إيران تريد الأمن والهدوء في المنطقة. إصرارنا علي التقنية النووية ليس لإنتاج السلاح النووي إنما لتلبية احتياجاتنا السلمية".وقبل ذلك، قلل عباس عراقجي، من إمكانية تحول التهديدات العسكرية الأمريكية لبلاده إلى إجراءات عملية، مشيرا إلى أن "إيران سترد على أي تهديد بنفس الأسلوب"، مشددا على أن بلاده "تتحرك وفق منطق واضح وأهداف محددة".