البيت الأبيض: أكثر من 50 دولة تواصلت معنا لبدء محادثات تجارية

وذكر أن "روسيا لم تدرج ضمن قائمة الرسوم التي فرضتها لوجود مفاوضات حالية بين الجانبين".ودخلت الرسوم الأولية البالغة 10% حيز التنفيذ، التي فرضها الرئيس الأمريكي على واردات بلاده من "كل دول العالم".وفي ما وصفه بـ"يوم التحرير"، كشف في ألقاه بحديقة أنه فرض رسوما نسبتها 34% على واردات بلاده من و20% من ، وهما من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وأضاف أن حدا أدنى للرسوم الجمركية نسبته 10% سيفرض على سائر دول العالم.وتطبق هذه الرسوم على القسم الأكبر من الواردات الأمريكية، إضافة إلى الرسوم المفروضة سابقا.