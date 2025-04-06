سوريا.. إحباط اعتداء على كنيسة في ريف دمشق

أحبط الأمن العام السوري، الأحد، اعتداء بالقنابل الفردية كان من المخطط له أن يستهدف كنيسة مار جرجس في بلدة بلودان بريف دمشق.







وتعتبر كنيسة "مار جرجس" أحد أقدم وأكبر الأديرة في مدينة بلودان السياحية، التي تبعد حوالي 45 كيلومترا العاصمة السورية دمشق.

وبحسب وسائل إعلام فإن المنفذ سكب البنزين عند شباك الكنيسة وأشعل النار وألقى قنابل يدوية داخل الكنيسة بدون إزالة مسمار الأمان.وتعتبر كنيسة "مار جرجس" أحد أقدم وأكبر الأديرة في مدينة بلودان السياحية، التي تبعد حوالي 45 كيلومترا العاصمة السورية دمشق.