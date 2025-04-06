صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وأسدود وعسقلان

دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في ضواحي تل أبيب وأسدود وعسقلان.



وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن "صفارات الإنذار تدوي في الضواحي الجنوبية لتل أبيب وأسدود وعسقلان". كما قال الجيش الإسرائيلي، "تفعيل صفارات الإنذار في منطقة لاخيش والتفاصيل قيد الفحص". بدورها قالت كتائب القسام، "قصفنا مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

