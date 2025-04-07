الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض إجراءات مضادة لرسوم ترامب

وقال خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للتجارة: "لقد أعددنا قائمة بالتدابير المضادة. سنرسل القائمة النهائية ومستويات الرسوم إلى دول في وقت لاحق من اليوم".وأضاف: "تم تحديد موعد التصويت في 9 أبريل، وسيتم اعتماد القائمة النهائية في 15 أبريل. وستدخل الرسوم حيز التنفيذ في اليوم نفسه بالنسبة للمجموعة الأولى من التدابير، وفي 15 مايو بالنسبة لباقي التدابير".وكان قد أعلن في 2 أبريل الجاري، عن فرض رسوم جمركية متبادلة على الواردات من دول أخرى، حيث ستكون النسبة الأساسية الدنيا عشرة بالمئة.