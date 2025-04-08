تقرير عبري يقارن بين القدرات العسكرية لمصر وإسرائيل.. أيهما أقوى؟

حسب التصنيف العالمي، يحتل الجيش المصري المرتبة 19 بينما يأتي الجيش الإسرائيلي في المرتبة 15، مع الأخذ في الاعتبار عدة عوامل تشمل عدد القوات والعتاد العسكري والتكنولوجيا والقدرات اللوجستية.مقارنة القوات البشرية:الجيش المصري: 440 ألف جندي نظامي، 480 ألف في الاحتياطالجيش الإسرائيلي: 173 ألف جندي نظامي، 465 ألف في الاحتياطمقارنة :: تمتلك 1093 طائرة عسكرية منها:238 طائرة مقاتلة90 طائرة هجومية348 مروحية345 طائرة تدريب: تمتلك 595 طائرة عسكرية منها:241 طائرة مقاتلة (بما في ذلك طائرات F-35 وF-16 وF-15 المتطورة)23 طائرة هجومية128 مروحية42 قاعدة جويةمقارنة :3620 دبابة2500 قطعة مدفعية41 ألف مركبة عسكرية1650 دبابة (منها 500 دبابة ميركافا مزودة بنظام الدفاع النشط)7500 مركبة قتالية مدرعة1000 وحدة مدفعيةمقارنة :مصر:150 سفينة حربية8 غواصات62 سفينة دورية13 فرقاطةإسرائيل:65 سفينة حربية6 غواصات7 طرادات