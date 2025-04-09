قبيل محادثات السبت.. ترامب يشعل فتيل الصراع مع ايران

وأعلنت الأمريكية اليوم الأربعاء فرض عقوبات جديدة على ، بعد يومين من إعلان الرئيس عزم إجراء محادثات مباشرة مع بشأن برنامجها النووي.وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات تستهدف 5 كيانات إضافة إلى شخص واحد في لدعمهم البرنامج النووي لطهران، مؤكدة أن العقوبات تهدف إلى منع من امتلاك سلاح نووي.وأوضحت أن الكيانات المستهدفة تشمل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي التابعة لها.أما الشخص المستهدف بالعقوبات الجديدة فهو مجيد مسلط العضو المنتدب لشركة أتبين ايستا للتكنولوجيا والهندسة، والتي ذكرت الأمريكية أنها تساعد شركة تكنولوجيا الطرد المركزي في الحصول على مكونات من موردين أجانب.وقال الأمريكي بيسنت في البيان "سعي النظام الإيراني المحموم لامتلاك أسلحة نووية لا يزال يُشكل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة، وتهديدا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي".وتأتي هذه العقوبات بعد تعليقات مفاجئة لترامب يوم الإثنين الماضي أعلن خلالها أن وإيران ستجريان محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني يوم السبت المقبل في ، لكن قال في وقت لاحق إن المناقشات في ستكون غير مباشرة.وفي إشارة إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق بين الخصمين حذر من أن "إيران ستكون في خطر كبير" إذا فشلت المحادثات، في تهديد بعمل عسكري.