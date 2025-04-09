طهران تحسم الجدل بخصوص "القنبلة النووية"

وقال بزشكيان، في ألقاه بطهران: "لا نسعى إلى امتلاك قنبلة نووية. لقد تحققتم (في الغرب) من ذلك 100 مرة. كرروا ذلك ألف مرة أخرى".

وتابع في إشارة إلى المرشد الإيراني "فخامته لا يعارض استثمار المستثمرين الأميركيين في إيران"، مضيفا "أيها المستثمرون الأميركيون: تعالوا واستثمروا".



وأضاف بيزيشكيان، أن المحادثات المقررة السبت المقبل، في بين والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ويتكوف، ستجرى "بشكل غير مباشر".

