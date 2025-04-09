عاش في روسيا ولديه 3 أبناء.. تفاصيل عن حياة ماهر الشرع

من هو ماهر الشرع؟بحسب المعلومات التي نشرتها مواقع روسية، فإن ماهر الشرع، البالغ من العمر 52 عاماً، أمضى جزءاً كبيراً من حياته في مدينة فورونيج الروسية، وتخرّج الشرع من أكاديمية فورونيج الحكومية الطبية عام 2000 متخصصاً في الطب العام، ليُكمل تخصصه في التوليد وأمراض النساء من نفس الأكاديمية عام 2004، حاملاً درجة الدكتوراه في العلوم الطبية.اللافت، أن الشرع متزوج من مواطنة روسية سورية تدعى تاتيانا زكيروفا، كانت تعمل في قطاع الأعمال حتى عام 2020.لماهر الشرع من زوجته الروسية – السورية 3 أبناء: (23 عاماً)، ماريا (20 عاماً)، وكامل (13 عاماً).وتشير السيرة الذاتية لماهر الشرع، إلى أنه عمل في عدة مستشفيات سورية بين عامي 2004 و2013، قبل أن يعود إلى للعمل في عيادات طبية مختلفة، كما عمل لفترة في مستشفى “أبها” السعودي للولادة والأطفال بين عامي 2014 و2018.وتكشف بيانات حرس الحدود الروسي، أن ماهر الشرع غادر متوجهاً إلى مدينة إزمير التركية في تموز 2022، ولم يعد إليها منذ ذلك التاريخ.وتفيد التقارير، بأن الشرع كان يعيش في فورونيج ويعمل طبيباً نسائياً في عيادة تابعة للسكك الحديدية الروسية، حيث كان يرأس القسم النسائي فيها.زوجة وأعمال في روسياولم تتوقف المفاجآت عند حياة الشرع في روسيا، بل امتدت لتشمل زوجته تاتيانا زاكيروفا، فبالإضافة إلى حملها الجنسية السورية، كانت زاكيروفا ناشطة في مجال الأعمال في روسيا، حيث امتلكت أسهماً في شركتي “Panther” و”Razumny Sad”، وتدير شقيقتها، يفغينيا زيريبتسوفا، شركة أخرى تحت اسم “Neskuchny Sad”، والتي تتلقى عقوداً حكومية في فورونيج منذ عام 2013.وبحسب الإعلام الروسي، فإن شركة شقيقة زوجة ماهر الشرع، تتلقى عقوداً من إدارة فورونيج لتصميم المناظر الطبيعية بشكل سنوي منذ عام 2013، وتجاوزت قيمة هذه العقود 45 مليون روبل خلال السنوات الثلاث الماضية.ويُعد منصب الأمين العام للإدارة الرئاسية السورية منصباً رفيع المستوى، حيث يتولى شاغله مسؤولية التعامل مع الأجهزة الحكومية، ومراقبة جدول أعمال الرئيس، وتنظيم اجتماعاته الرسمية، ومراقبة تنفيذ المراسيم، وتنسيق المراسلات الرسمية.وقبل تعيينه الأخير أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية السورية، شغل ماهر الشرع، منصب في لمدة ثلاثة أشهر ونصف، منذ كانون الاول 2024 المنصرم، وذلك بتكليف من محمد البشير، رئيس الحكومة التي تشكلت بعد سقوط نظام مباشرة.أخيراً، وقبل توليه هذا المنصب، عمل الأمين العام لرئاسة الجمهورية السورية، شقيق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مستشاراً صحياً في مستشفيات شمال في عامي 2022 و2023.