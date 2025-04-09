ايران: قريبون إلى إنتاج الأسلحة النووية أكثر مما تتصورون

ونقلت وكالة "مهر" عن راد قوله خلال جلسة مفتوحة في البرلمان: "المسافة التي تفصلنا عن إنتاج السلاح النووي أقل بكثير مما تتصورون، نحن أقرب إلى صنع الأسلحة النووية، والشيء الوحيد الذي يوقفنا هو فتوى زعيمنا التي يجب علينا اتباعها".وكان بيان النائب الإيراني بشأن الأسلحة النووية هو الحادث الرابع من نوعه خلال الأسبوع الماضي، حيث دعا زميل إمامي راد النائب البرلماني صباغيان بافقي، يوم أمس، إلى "تطوير الأسلحة النووية"، واصفا ذلك بأنه "رد على الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو".وقبل يومين، قال البرلماني الإيراني، عثماني، إن "تجنب الصراع العسكري هو شرط العقل والمنطق"، مضيفا: "لكن جشع الاستكبار العالمي يصل إلى درجة لا تترك لنا خيارا سوى هذا المسار إلا إذا كنا نملك أدوات مواجهة ظلمه وطمعه، والطريق الوحيد هو التحرك بسرعة وبلا توقف نحو صنع السلاح النووي للردع".وكتب عضو هيئة رئاسة أحمد نادري في 31 اذار على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" أن "العديد من ممثلي النخبة والمهتمين بالبلاد يطالبون باختبار وتصنيع قنبلة نووية".