تحذيرات شديدة للراغبين في الحج هذا العام

وأصدرت والعمرة بيانا حذرت فيه الراغبين في أداء مناسك من التعامل مع ما وصفته بـ "القنوات غير الرسمية".وقالت الوزارة إن "أداء فريضة الحج يجب أن يكون وفقا للقوانين التي تقتضي الحصول على "تأشيرة الحج" التي تصدرها الجهات المختصة في المملكة".كما لفت إلى أن "الحصول على يجب أن يتم بالتنسيق مع مكاتب الحج المنتشرة في 80 دولة حول العالم، أو عبر منصة "نسك حج"، التي يمكن لمواطني 126 دولة استخدامها للحجز المباشر عبر المنصة".وأكدت "وجود قناتين رسميتان لحجز الباقات الخاصة بحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين داخل المملكة من الأجانب، وهما "المسار الإلكتروني" في موقع الوزارة الرسمي و"تطبيق نسك".وقالت الوزارة إن "أي عروض عبر القنوات غير الرسمية هي عروض مضللة وليس لها أي علاقة بالوزارة أو الجهات الرسمية المختصة بالحج"، مشددة على "ضرورة تحري الدقة فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالحج مع تجنب الانسياق وراء الإعلانات أو عروض الحج الوهمية".ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الحج السعودية أتاحت استقبال الاستفسارات والبلاغات بعدة لغات على مدار الساعة عبر مركز "العناية بضيوف الرحمن" على الرقم الموحد: 1966 (من داخل المملكة)، والرقم الدولي: +966920002814 (من خارج المملكة)، كما خصصت عنوان بريد إلكتروني لذات الغرض وهو (care@haj.gov.sa)، مشيرة إلى أن "كل تلك الوسائل هدفها خدمة ضيوف وتيسير سبل أداء مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة".وشددت السعودية على "أهمية التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة في المملكة"، محذرة "الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الحج والعمرة من عدم إبلاغ الجهات المختصة عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته".يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية حددت 14 شباط 2025، كموعد نهائي لإنهاء تعاقدات مكاتب شؤون الحج في مختلف الدول على الخدمات الخاصة بحجاجها لموسم حج هذا العام"، وأكدت ضرورة إتمام هذه التعاقدات عبر منصة "نسك مسار" المخصصة لحجاج الخارج.