اصطدام طائرتين في سماء واشنطن تحملان أعضاء من الكونغرس

وذكرت وسائل اعلام أمريكية، ان الحادث وقع على ممر الطائرات في مطار رونالد ريغان، حيث كان 5 أعضاء على الأقل من على متن رحلة الخطوط الجوية الامريكية المتجهة الى .وبحسب الأمريكية فأن طرف جناح رحلة المتجهة إلى تشارلستون اصطدم بطرف جناح رحلة المتجهة إلى .ونشر العديد من أعضاء المحليين تغريدات حول الحادث على منصة "X"، وأشار بعضهم إلى مسألة تخفيضات الموظفين، حيث حملوا مسألة تخفيضات الموظفين في مسؤولية تراجع الأداء وتقديم خدمات الامن والسلامة.