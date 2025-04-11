الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بصواريخ مجنحة ومسيرات

وقال سريع في بيان تابعته ، إنه "في إطار التصدي للعوان الأمريكي على ورداً على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا تستمر القوات الصاروخية والبحرية في استهداف القطع المعادية الحربية وعلى رأسها حاملة الطائرات الامريكية نفذتها خلال الساعات الماضية وعملية عسكرية مشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة".وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية ومن خلال استمرار عملياتها الدفاعية تبين فشل العدو في التأثير على العمليات المسلحة وأنها مستمرة في تأدية واجباتها الدفاعية في البر والبحر".وأشار الى انه "نحيي الخروج الشعبي اليمني في السبعين والميادين الأخرى وذلك تأكيدا ً لرفض العدوان الأمريكي ومواجهته والتصدي له جهاداً في سبيل الله وتأدية للواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".واختتم قوله بأنه "سيدرك العدو عاجلاً ام اجلا ان الشعب اليمني الصامد المجاهد لا يخضع ولا يركع الا لله العزيز الجبار".