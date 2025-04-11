ترامب يتلقى صفعة أوروبية.. استعدادات للتفاوض مع الصين على جمارك السيارات الكهربائية

جاء ذلك وفقا لرد جيل على سؤال بشأن التغييرات المحتملة في موقف ، حيث تابع: "كلا، لا يزال الوضع بين والصين بشأن المركبات الكهربائية كما هو. نحن مستعدون لحل تفاوضي قابل للتنفيذ وشفاف". في الوقت نفسه، أقر جيل أن الوضع تمت مناقشته خلال المفاوضات بين مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ووزير التجارة الصيني .وذكرت صحيفة "هاندلسبلات"، يوم أمس الخميس، أن والصين اتفقا على بدء محادثات جديدة بشأن إلغاء الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في ، وسط الرسوم الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي .وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر رسميا في وقت سابق قرارا بفرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية القادمة من بنسبة تصل إلى 35.5%، ودخل القرار حيز التنفيذ في نهاية أكتوبر. وقالت إنها لا توافق على هذا القرار، وقامت الصين برفع دعوى قضائية لدى . كما أعربت مرارا وتكرارا عن أملها في أن يواصل الاتحاد الأوروبي المشاورات مع الصين بشأن قضية فرض الرسوم الجمركية.