أمريكا تلوح بوقف صادرات النفط الإيرانية لهذا السبب

وقال رايت لوكالة "رويترز" ردا على سؤال حول كيفية ممارسة الضغط على : "هذا قابل للتنفيذ تماما. لقد نفذ هذا بالفعل خلال فترة رئاسته الأولى. يمكننا تتبع السفن الخارجة من . نعرف وجهتها. يمكننا وقف صادرات النفط الإيراني. لن أخوض في التفاصيل، لكننا قادرون على تشديد الخناق على إيران بنسبة 100%".وأكد الوزير الذي يجري زيارة إلى الإمارات حاليا، أن حلفاء في يشعرون بقلق بالغ إزاء البرنامج النووي الإيراني ويتشاركون الموقف الأمريكي حيال هذه القضية.كما أشار رايت إلى أن سياسة ستضمن ظروفا إيجابية في سوق النفط خلال السنوات المقبلة.وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن سابقا عن مفاوضات مع إيران، مضيفا أن اجتماعا "شبه قمة" سيعقد يوم السبت. وسبق أن أكدت المتحدثة باسم ليفيت أن المفاوضات بين ممثلي وإيران يوم السبت ستكون مباشرة.يذكر أنه في عام 2015، وقعت وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقية نووية نصت على رفع العقوبات مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني.وانسحبت الولايات المتحدة خلال الفترة الرئاسية السابقة لترامب في مايو 2018 من الاتفاقية وأعادت فرض العقوبات على . وردت إيران بتخفيض التزاماتها بموجب الاتفاقية تدريجيا، متخلية عن القيود المفروضة على أبحاثها النووية ومستويات تخصيب اليورانيوم.