ترامب "منفتح" على اتفاق مع الصين.. هذا مصير الرسوم الجمركية

وقال متحدث للبيت الأبيض، إن "الرئيس يرى أن تحقيق العدالة في العلاقات التجارية مع لا يتطلب المواجهة، بل يعتمد على التفاهم وضمان المصالح الوطنية الأميركية"، مضيفاً أن "البيت الأبيض يرحب بأي خطوة تؤدي إلى إعادة التوازن في التبادل التجاري مع الصين".وأضاف أن "الرئيس متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق جديد، شريطة أن يتضمن إجراءات حقيقية لوقف الممارسات التجارية غير المنصفة التي تضر بالاقتصاد الأميركي"، حسب قوله.